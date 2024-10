Frédéric Baudry a perdu la vie à l’âge de 47 ans alors qu’il participait à la célèbre course de moto, le « Rallye du Maroc ». Il a succombé à ses blessures après une chute survenue lors de la première étape.

Décès tragique de Frédéric Baudry, 47 ans, lors de la première étape du Rallye du Maroc

C’était la deuxième fois que Frédéric Baudry participait à cette compétition, réputée pour sa difficulté et son terrain accidenté. Malheureusement, cette édition aura été fatale pour le motard français. Victime d’une violente chute au kilomètre 97, dans les dunes qui entourent Zagora, Baudry a été immédiatement pris en charge par les équipes médicales. Malgré une intervention rapide, il n’a pas survécu à ses blessures et est décédé à 16h45 à l’hôpital de Zagora.

Les organisateurs de l’événement ont exprimé leur tristesse dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. « Aujourd’hui, lors de l’étape du Rallye du Maroc en boucle autour de Zagora, le motard Frédéric Baudry, qui participait pour la deuxième fois à la course, a chuté dans les dunes », ont-ils déclaré. Le choc et l’émotion sont palpables au sein de la communauté des motards. Le monde de la moto est endeuillée par cette nouvelle tragique.

Selon David Castera, directeur du Rallye du Maroc, Frédéric Baudry se préparait pour réaliser l’un de ses plus grands rêves : participer au célèbre Dakar. « Il participait à son deuxième Rallye du Maroc, car son rêve était de prendre part au Dakar et le Maroc devait l’y préparer », a confié Castera, rendant hommage à la détermination et à la passion du pilote disparu.