Au Burkina Faso, une vive tension règne au marché central de Fada N’Gourma. Les commerçants ont décidé de fermer leurs boutiques vendredi en signe de protestation contre la hausse substantielle des loyers décidée par la délégation spéciale de la commune.

Selon les commerçants du marché central de la ville de Fada N’Gourma au Burkina Faso, cette augmentation des loyers, qui a pris effet au 1er janvier 2025, est injustifiée au regard de la situation économique difficile que traverse la région, marquée par l’insécurité et la baisse de l’activité commerciale.

Aziz Congo, un commerçant du marché, a exprimé son mécontentement : « Tout le monde connaît la situation de Fada N’Gourma, qui est devenue une zone rouge à cause du terrorisme. Les commerçants souffrent déjà, et on vient nous augmenter les loyers ? C’est injuste. »

Face à la mobilisation des commerçants, les autorités municipales de cette localité du Burkina Faso ont finalement décidé de suspendre l’application des nouveaux tarifs. Le secrétaire général de la mairie a ainsi publié une note annulant la hausse des loyers.

Cette crise souligne les difficultés auxquelles sont confrontés les commerçants de Fada N’Gourma, qui doivent non seulement faire face à la concurrence et à l’insécurité, mais aussi à des décisions administratives qu’ils jugent injustifiées.