L’association des sociétés d’assurances de Côte d’Ivoire (ASACI) demande au gouvernement de suspendre temporairement l’obligation de présenter un certificat de visite technique pour souscrire à une assurance auto.

Un frein à l’assurance auto en Côte d’Ivoire ?

Un nouvel arrêté en vigueur depuis le 6 janvier dernier impose désormais aux automobilistes de la Côte d’Ivoire de présenter un certificat de visite technique valide pour souscrire à une assurance auto. Une mesure censée renforcer la sécurité routière, mais qui suscite de vives inquiétudes au sein de la profession.

Dans un courrier adressé au directeur des Assurances, l’ASACI a exprimé ses préoccupations concernant les conséquences pratiques de cette nouvelle réglementation. Selon Mamadou K. Koné, représentant de l’association, « cette suspension permettra d’organiser avec l’ensemble des parties prenantes, des discussions techniques et juridiques à l’effet d’obtenir des » solutions pratiques » ».

L’association met en avant plusieurs difficultés liées à cette mesure :

la gestion des flottes automobiles : Les entreprises possédant de nombreux véhicules, avec des dates de visite technique différentes, se retrouvent face à des contraintes logistiques importantes.

les véhicules de convoyage : Le statut juridique de ces véhicules pose question en termes de visite technique.

les visites techniques non concluantes : Les automobilistes dont le véhicule ne passe pas le contrôle technique se retrouvent dans une situation délicate.

la fraude : La mise en place de ce nouveau dispositif pourrait favoriser la fraude dans le secteur de l'assurance.

« Si cette mesure s’inscrit dans une volonté louable de renforcer la sécurité routière et la protection des usagers, son application en l’état soulève plusieurs préoccupations d’ordre technique et opérationnel pour l’industrie des assurances et pour les souscripteurs des contrats d’assurance automobile… », a souligné l’ASACI dans son courrier.

L’ASACI estime que des discussions approfondies sont nécessaires avec l’ensemble des acteurs concernés afin de trouver des solutions adaptées à cette nouvelle réglementation. L’objectif est de concilier les impératifs de sécurité routière avec les réalités du terrain et les besoins des assurés.

En attendant, l’avenir de cette mesure reste incertain. Les prochains mois s’annoncent décisifs pour l’avenir de l’assurance automobile en Côte d’Ivoire.