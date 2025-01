Le président de la Transition, le général d’armée Assimi Goïta, a effectué mercredi la pose de première pierre du futur complexe sportif Mali Arena, à Koulikoro. Ce projet ambitieux marque une étape importante dans le développement des infrastructures sportives du pays.

Mali Arena : un joyau architectural au cœur de Koulikoro

Conçu pour accueillir 10 000 spectateurs, pouvant être extensible à 15 000, le Mali Arena sera une infrastructure de référence en Afrique. L’architecture du complexe, inspirée de la forme d’une calebasse, un symbole fort de la culture malienne, s’intègre parfaitement dans son environnement. Outre les gradins, l’Arena comprendra des salles VIP, des vestiaires, des salles de conférence, des restaurants, une salle de physiothérapie et des bureaux fonctionnels.

« Nous voulons, à travers cet édifice, organiser des compétitions internationales », a déclaré le ministre des Sports, Abdoul Kassim Fomba avant d’ajouter que le « Mali Arena sera bâtie sur une superficie de 3 hectares mais la surface bâtie même est de 17 000m². L’architecture prend en compte notre culture. Cela après que le Président de la Transition ait décrété 2025 comme l’année de la culture ».

Au-delà de l’aspect sportif, ce projet vise à renforcer le rayonnement culturel du Mali et à stimuler l’économie locale. « Lorsqu’on a des infrastructures de ce genre, l’environnement même va changer avec un impact positif sur l’économie locale », s’est réjoui le ministre.

Pour le président de la Transition, Assimi Goïta, ce projet s’inscrit dans une vision plus large de refondation nationale. « Mali-Arena ne se limite pas à sa fonction sportive : il s’inscrit dans une vision plus large de refondation nationale, portée par le Président Goïta. En célébrant le sport comme vecteur d’unité, de discipline et d’espoir, ce projet illustre une ambition de long terme : positionner le Mali comme un acteur majeur du sport en Afrique, tout en renforçant son identité culturelle », a indiqué la résidence de la République.