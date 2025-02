Le gouvernement du Burkina Faso a annoncé une excellente nouvelle pour les producteurs de noix de cajou. Le prix d’achat au producteur a été fixé à 385 FCFA par kilogramme pour la campagne 2025. Cette décision représente une hausse de 24% par rapport à l’année précédente et devrait stimuler la production et les revenus des agriculteurs.

Bonne nouvelle pour les producteurs de noix de cajou au Burkina Faso

Cette augmentation a été rendue possible grâce à une demande mondiale croissante pour les produits dérivés de la noix de cajou, tels que les amandes et les huiles. Le Burkina Faso, l’un des principaux producteurs de noix de cajou en Afrique de l’Ouest, profite de cette hausse des cours mondiaux.

La culture de la noix de cajou joue un rôle essentiel dans l’économie du Burkina Faso. Elle constitue une source de revenus importante pour de nombreux agriculteurs, notamment dans les régions du Sud-Ouest et des Hauts-Bassins.

Selon les dernières données disponibles, plus de 243 000 exploitations agricoles sont dédiées à la production de noix de cajou. Ce secteur génère des milliers d’emplois, en particulier pour les femmes qui représentent 92% des employés dans les usines de transformation.

Cette hausse du prix d’achat de la noix de cajou devrait permettre une amélioration des revenus des producteurs. En effet, les agriculteurs bénéficieront d’un revenu plus élevé, ce qui leur permettra d’investir davantage dans leur production et d’améliorer leurs conditions de vie. Aussi, cette hausse de prix devrait encourager les investissements dans la transformation de cajou au Burkina Faso, créant ainsi de nouveaux emplois et renforçant la valeur ajoutée locale.

En améliorant les revenus des producteurs, cette mesure contribuera à réduire la pauvreté en milieu rural. Cette décision du gouvernement du Burkina Faso est une excellente nouvelle pour le secteur de la noix de cajou et pour l’ensemble de l’économie nationale. Elle démontre la volonté des autorités à soutenir les producteurs et à développer ce secteur à fort potentiel.