Les Forces armées nationales (FAN) du Burkina Faso ont mené une série d’opérations d’envergure contre des groupes terroristes opérant sur le territoire national, du 14 au 20 novembre. Selon l’Agence d’information du Burkina (AIB), ces opérations ont permis d’infliger de lourdes pertes à l’ennemi.

L’armée du Burkina Faso inflige de lourdes pertes aux groupes terroristes

Dans la région du Centre-Nord du Burkina Faso, un important dépôt d’armes et de carburant, contrôlé par des terroristes et situé dans la localité de Taourémba, a été détruit. Aussi, une centaine de combattants ont été neutralisés lors de tentatives d’infiltration dans les zones de Pobé-Mengao et de Gargaboulé. Les survivants ont été achevés lors de frappes aériennes ultérieures.

Dans les régions du Sahel et du Sud-Ouest, notamment à Ouellé, Titao et Nouna, d’autres groupes terroristes ont été ciblés par des frappes de missiles et des interventions terrestres. À ce niveau, les bases ainsi que les moyens de transport des criminels ont été détruits.

Ces succès témoignent de la détermination des forces armées du Burkina Faso à lutter efficacement contre le terrorisme et à sécuriser le territoire national. Toutefois, la situation sécuritaire reste fragile et nécessite une vigilance constante.