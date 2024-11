La Fédération Guinéenne de Football (FEGUIFOOT) a reçu une première réponse de la Confédération Africaine de Football (CAF) concernant sa requête visant à contester la qualification de la Tanzanie pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025 (CAN 2025).

La CAF saisie : la Guinée attend une réponse sur sa réclamation contre la Tanzanie

La Guinée, défaite 1-0 lors de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2025, avait déposé une réclamation alléguant que la Tanzanie avait aligné un joueur non-convoqué. Suite à cette plainte, la CAF a assuré à la FEGUIFOOT avoir pris connaissance de cette requête et s’est engagée à communiquer les suites de l’enquête dès que possible.

La FEGUIFOOT se montre optimiste et espère que l’instance africaine de football rendra une décision équitable, conforme au règlement. L’instance guinéenne a appelé les supporters à la patience tout en les assurant de suivre de près ce dossier.

Cette affaire suscite une vive attention en Guinée, où les espoirs de qualification pour la CAN 2025 reposaient en grande partie sur l’issue de ce match. La décision de la CAF aura donc un impact significatif sur le football guinéen.