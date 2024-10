Face à la montée du terrorisme, les autorités de la transition au Burkina Faso ont intensifié leurs efforts de sécurité. Ainsi, le ministre de la Sécurité Mahamadou Sana a annoncé jeudi 17 octobre qu’en un mois, du 4 septembre au 4 octobre 2024, près de 358 personnes ont été interpellées pour des faits d’espionnage ou d’activités suspectes liées au terrorisme.

Le Burkina Faso intensifie la lutte contre le terrorisme et procède à plus de 350 arrestations

Les arrestations effectuées par les forces de défense et de sécurité (FDS) du Burkina Faso sont le résultat d’un appel à la vigilance lancé par le ministère de la Sécurité, qui a enregistré plus de 726 dénonciations de la part des citoyens. Les forces de l’ordre ont ainsi pu identifier et appréhender des individus soupçonnés de soutenir ou de collaborer avec des groupes terroristes.

Ces opérations s’inscrivent dans un contexte de lutte acharnée contre les groupes armés qui sèment la terreur au Burkina Faso depuis plusieurs années. Les autorités espèrent que ces arrestations permettront de démanteler les réseaux terroristes et de renforcer la sécurité du pays. Le ministre Mahamadou Sana n’a pas manqué de saluer la collaboration des populations et le professionnalisme des forces de défense et de sécurité.

Le Burkina Faso, comme les pays du Sahel, est confronté depuis plusieurs années aux menaces des groupes armés terroristes. Mais grâce au professionnalisme des régimes militaires au pouvoir dans la zone de l’Alliance des États du Sahel (AES), les FDS mènent une lutte implacable contre les criminels.