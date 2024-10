Le Burkina Faso vient de franchir une nouvelle étape dans la modernisation de son armée. Les Forces armées nationales ont été dotées d’un important parc de matériel de génie militaire. La réception officielle a eu lieu ce jeudi 17 octobre 2024.

Burkina Faso : l’armée se dote de nouveaux équipements militaires

Dans le but de garantir la sécurité et le développement du pays, le gouvernement de la transition investit dans son armée. Ainsi, plusieurs engins de génie militaire ont été mis au service des forces combattantes. Il s’agit des bulldozers et les niveleuses.

Selon les autorités, ces équipements permettront non seulement d’améliorer la mobilité des troupes sur le terrain et de renforcer les défenses du pays, mais aussi de contribuer activement au développement économique et social. Aussi, ils seront utilisés pour la construction d’infrastructures essentielles, comme des routes, des ponts ou des bâtiments publics, dans des zones souvent difficiles d’accès.

Par ailleurs, il faut noter que cette acquisition de matériel s’inscrit dans la dynamique du Chef de l’État Ibrahim Traoré qui prône pour renforcer la cohésion au sein des Forces de défense et de sécurité.