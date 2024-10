L’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a déclaré mercredi qu’il souhaitait améliorer les relations entre la Côte d’Ivoire et les pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) s’il était élu à la présidence en 2025. Dans une interview accordée à AFO Media, il a souligné qu’il considérait ces États, arrivés au pouvoir par la force, comme des acteurs légitimes de la scène internationale.

Laurent Gbagbo promet de réchauffer les relations avec l’AES

Dans son entretien avec le journaliste Alain Foka, l’ancien président de Côte d’Ivoire Laurent Gbagbo n’a pas mâché ses mots. Pour lui, les relations entre son pays et ceux du Sahel, notamment de l’Alliance des États du Sahel (AES)doivent reprendre. Car, il s’agit des pays frères qui ont décidé de prendre leur destin en main en se détachant des forces occidentales.

Les relations entre la Côte d’Ivoire et les pays du Sahel, particulièrement le Mali, le Burkina Faso et le Niger, se sont tendues ces dernières années en raison d’accusations mutuelles de déstabilisation et de liens trop étroits avec d’anciennes puissances coloniales. L’ex-chef d’État ivoirien Laurent Gbagbo qui ambitionne reconquérir le pouvoir d’État, en promettant une normalisation des relations, cherche visiblement à apaiser les tensions et à présenter une image d’un leader tourné vers l’Afrique.

Il reste toutefois à voir si cette promesse sera tenue si Laurent Gbagbo accède au pouvoir. Les défis sont nombreux et les positions de chacun devront évoluer pour permettre une véritable réconciliation.