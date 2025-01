Le Burkina Faso a accueilli un nouveau dépôt d’hydrocarbures dans le village de Péni. Ce projet vise à renforcer la sécurité de l’approvisionnement énergétique du pays tout en répondant à la demande croissante en produits pétroliers. L’inauguration de cette infrastructure a été réalisée par la SONABHY.

Approvisionnement énergétique à long terme au Burkina Faso

Après l’implantation d’un dépôt de gaz butane comprenant une sphère d’une capacité de 4 000 m³ et d’un centre moderne de remplissage de bouteilles de diverses tailles en 2015 et 2017, le village de Péni du Burkina Faso accueille à nouveau une nouvelle infrastructure énergétique.

Situé à 365 km de Ouagadougou, ce village joue un rôle stratégique dans le développement énergétique du Burkina Faso. Inauguré par la SONABHY, une société burkinabè spécialisée dans l’importation, le stockage, le transport, le conditionnement et la distribution des hydrocarbures liquides et gazeux, ce nouveau dépôt a été construit pour un budget de 32 milliards FCFA. Doté d’une capacité de 104 000 m³, il est conçu pour stocker des produits tels que le super, le gasoil, le pétrole et le DDO.

Cette construction s’inscrit dans le cadre de la modernisation des infrastructures énergétiques du pays. En plus de garantir l’approvisionnement, cette initiative vise à contribuer à la croissance économique de la région de Bobo-Dioulasso. Elle renforce également le rôle de la SONABHY en tant qu’acteur clé dans le secteur énergétique de la sous-région ouest-africaine.