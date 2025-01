Le Burkina Faso a atteint son objectif lors de sa première entrée sur le marché des titres publics de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) en cette nouvelle année 2025. Le pays a réussi à mobiliser auprès des investisseurs une somme de 30 milliards de FCFA, correspondant au montant initialement prévu.

Objectif atteint pour le Burkina Faso sur le marché des titres publics de l’UMOA

Après les entrées du Mali, de la Côte d’Ivoire et du Togo sur le marché des titres publics de l’UMOA en ce début d’année, c’est au tour du Burkina Faso de s’y lancer. Le pays avait pour objectif de mobiliser 30 milliards de FCFA auprès des investisseurs. Cet objectif a été atteint par le pays des hommes intègres. La grande majorité des offres retenues proviennent principalement du Burkina Faso, pour un montant de 18,48 milliards de FCFA.

Détails de l’opération du Burkina Faso sur le marché des titres publics de l’UMOA

Cette opération s’est déroulée à travers deux instruments. BAT (Bon Assimilable du Trésor), de maturité 364 jours et OAT (Obligations Assimilables du Trésor), de maturités de 3, 5 et 7 ans. Pour le Bon Assimilable du Trésor de maturité 364 jours, 18,59 milliards de FCFA ont été mobilisés, avec un taux marginal de 9,38 % et un rendement moyen pondéré de 9,27 %.

En ce qui concerne les Obligations Assimilables du Trésor la maturité de 3 ans a permis de lever 5,31 milliards de FCFA, avec un prix marginal de 9 070 FCFA et un rendement moyen pondéré de 9,48 %. La maturité de 5 ans a enregistré un montant de 8 milliards de FCFA, avec un prix marginal de 9 041 FCFA et un rendement moyen pondéré de 7,53 %. Enfin, la maturité de 7 ans a mobilisé 1,1 milliard de FCFA, avec un prix marginal de 9 500 FCFA et un rendement moyen pondéré de 7,34 %.

En dehors du Burkina Faso, qui a joué un rôle majeur dans cette opération, cinq autres pays ont également investi. Il s’agit du Bénin 10,38 milliards de FCFA, la Côte d’Ivoire 4,74 milliards de FCFA, Le Sénégal 2,63 milliards de FCFA, le Togo 2,5 milliards de FCFA, Le Mali 0,037 milliard de FCFA. Ce succès confirme l’attractivité du marché des titres publics de l’UMOA et la confiance des investisseurs envers les pays de la région.