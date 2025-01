Le Ghana ambitionne de générer un revenu de 1 milliard de dollars à travers l’industrie du cannabis, dans le but de relancer son économie. Cependant, cet objectif ne pourra être atteint que si le gouvernement accompagne efficacement les producteurs.

L’industrie du cannabis : un levier pour redresser l’économie au Ghana

Depuis quelques années, le Ghana fait face à des défis économiques majeurs. Toutefois, toute crise peut trouver une solution. Dans ce cas précis, la solution pourrait provenir des revenus générés par l’industrie du cannabis. Mais pour atteindre cet objectif ambitieux, l’intervention du gouvernement est cruciale. Il devra notamment former les agriculteurs à cultiver et à transformer le cannabis. Cette initiative permettra une production abondante et une transformation efficace du produit destiné à l’exportation.

Mark Darko, PDG de la Chambre de l’industrie du cannabis, a déclaré :

« On peut générer pas moins de 10 000 dollars avec un seul hectare de cannabis. C’est une industrie de 50 milliards de dollars. Si le Ghana parvient à obtenir au moins 1 milliard de dollars par an grâce au cannabis, cela relancera notre économie. »

Ces propos, relayés par les médias locaux, mettent en lumière l’importance de ce secteur.

M. Darko souligne également que le Ghana pourrait explorer le volet médicinal du cannabis, à l’instar des États-Unis, ce qui permettrait d’accroître encore davantage les revenus du pays. Il a fourni des statistiques impressionnantes sur les revenus générés par le cannabis médicinal.



« Les États-Unis ont enregistré plus de 11 milliards de dollars de revenus issus du cannabis médicinal en 2021, et ce chiffre devrait plus que doubler d’ici 2025. L’Europe, qui devrait devenir le plus grand marché du cannabis médicinal au monde, atteindra environ 45 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années. »

Soulignons que Mark Darko a abordé le plan thérapeutique du Cannabis au Ghana grâce à l’adoption du projet de loi sur la Commission de contrôle des stupéfiants de 2023, qui autorise la culture du cannabis à des fins industrielles.

Dans cet élan, le centre de formation de la Chambre de l’industrie du cannabis prévoit d’offrir des outils et une expertise aux agriculteurs et transformateurs. Cela permettra une culture durable du cannabis et du chanvre, soutenue notamment par Sky Bridge Pharmaceuticals.

Avec ces initiatives, le Ghana semble prêt à exploiter tout le potentiel de l’industrie du cannabis pour dynamiser son économie et améliorer le bien-être de ses citoyens.