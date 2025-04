Avis aux Parisiens. Les Français auront le droit de vivre l’expérience Burna Boy en live ce vendredi 18 avril ! L’artiste se produira au mythique Stade de France, pour un concert qui s’annonce explosif.

Burna Boy au Stade de France : des billets encore disponibles à prix réduit

L’annonce de l’événement remonte à l’été dernier, et la billetterie est ouverte depuis septembre. Les fans de la première heure trépignent d’impatience… Et pourtant, à quelques heures du show, de nombreuses places sont encore disponibles ! Il faut dire que peu d’artistes parviennent à remplir les 80 000 places du Stade de France. Un défi de taille pour Burna Boy, mais une opportunité en or pour ceux qui n’ont pas encore pris leurs billets.

Bonne nouvelle : des billets sont encore disponibles dans toutes les catégories, avec certaines en promotion ! Exemple : une place en pelouse coûte actuellement 63 €, contre 83 € initialement. Une belle occasion de vivre un show monumental.

Tarifs des dernières places disponibles :

Diamant : 173 €

Carré Or : 151 €

Pelouse Or : 129 €

Catégorie 1 : 129 €

Catégorie 2 : 107 €

Catégorie 3 : 85 €

Catégorie 4 : 63 €

Pelouse : 63 €

Où acheter ses billets pour Burna Boy à Paris ?

Les billets sont disponibles sur le site officiel Ticketmaster, ainsi que chez des revendeurs comme Fnac ou Carrefour Spectacles — tous au même tarif.