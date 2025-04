L’Inter Milan accueille le Bayern Munich mercredi soir en quarts de finale retour de la Ligue des champions. Pour ce choc dont le coup d’envoi est prévu à 19 heures GMT, la liste des joueurs qui vont démarrer la rencontre, est déjà disponible.

Les onze entrants pour Inter Milan – Bayern Munich en 1/4 de finale de Ligue des champions retour, révélés

Dans leur antre de San Siro, les Nerazzurri de Simone Inzaghi adoptent leur traditionnel 3-5-2. Yann Sommer gardera les buts, protégé par une défense à trois têtes composée de Benjamin Pavard, Francesco Acerbi et Alessandro Bastoni. Hakan Çalhanoğlu occupera le rôle de sentinelle au milieu de terrain, épaulé par l’énergie de Nicolò Barella et l’expérience d’Henrikh Mkhitaryan. Les ailes seront animées par la présence de Matteo Darmian et Federico Dimarco. En attaque, le duo prolifique Lautaro Martínez et Marcus Thuram sera chargé de faire trembler les filets bavarois.

De l’autre côté, le Rekordmeister de Vincent Kompany se déploie dans un 4-2-3-1. Jonas Urbig sera le dernier rempart dans les cages munichoises, devant une ligne défensive formée de Konrad Laimer, Eric Dier, Kim Min-Jae et Josip Stanišić. Le double pivot au milieu de terrain sera assuré par la qualité de Joshua Kimmich et la puissance de Leon Goretzka. En phase offensive, le serial buteur Harry Kane sera soutenu par le talent de Michael Olise, la malice de Thomas Müller et la vitesse de Leroy Sané.

Ces compositions officielles mettent en lumière les stratégies privilégiées par les deux entraîneurs pour cette rencontre décisive. Inzaghi mise sur la solidité défensive de son bloc et la complémentarité de son duo d’attaque, tandis que Kompany opte pour une organisation plus offensive avec un quatuor de soutien derrière son attaquant de pointe.

Les compositions de Inter Milan – Bayern Munich

Inter Milan : Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitarayan, Dimarco, Thuram, Martinez

Bayern Munich : Urbig, Laimer, Dier, Kim, Stanisic, Kimmich, Goretzka, Olise, Müller, Sané, Kane