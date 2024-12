La grande soirée des CAF Awards 2024, qui s’est tenue lundi à Marrakech, a une nouvelle fois mis en lumière les talents du football africain. Les meilleurs joueurs, entraîneurs, équipes et officiels du continent ont été récompensés pour leurs performances exceptionnelles de l’année écoulée.

Les stars du football africain à l’honneur aux CAF Awards 2024

L’attaquant nigérian d’Atalanta Bergame, Ademola Lookman, a été élu Joueur africain de l’année aux CAF Awards 2024. Ses performances remarquables en Serie A et son rôle clé dans le succès de son club lui ont valu cette distinction prestigieuse. Il succède ainsi à son compatriote Victoire Osimhen. Du côté des femmes, c’est la Zambienne Barbra Banda qui a brillé en succédant à la Nigériane Asisat Oshoala. Ses exploits en club et en sélection nationale lui ont valu une reconnaissance méritée.

Ronwen Williams, double lauréat

Le gardien sud-africain Ronwen Williams a marqué cette cérémonie en remportant deux trophées. Il s’agit du trophée de gardien CAF de l’année et Joueur interclubs CAF de l’année. Ses performances exceptionnelles avec les Mamelodi Sundowns et l’équipe nationale d’Afrique du Sud ont été saluées.

Pour ses très belles performances réalisées avec la Côte d’Ivoire notamment en remportant la CAN 2023, le sélectionneur des Eléphants de Côte d’Ivoire, Emerse Faé est élu Entraîneur Caf de l’année.

Cette édition des CAF Awards a une nouvelle fois démontré la richesse et la diversité du football africain. Les performances des joueurs africains sur la scène internationale ne cessent de s’améliorer, et les compétitions continentales sont de plus en plus relevées. Tous les lauréats de cette des CAF Awards 2024 sont les suivants :

Les vainqueurs des CAF Awards 2024

Joueur CAF de l’année : Ademola Lookman (Nigeria / Atalanta)

Joueuse CAF de l’année : Barbra Banda (Zambie / Orlando Pride)

Gardien de but CAF de l’année : Ronwen Williams (Afrique du Sud / Mamelodi Sundowns)

Gardienne de but CAF de l’année : Chiamaka Nnadozie (Nigeria / Paris FC)

Joueur interclubs CAF de l’année : Ronwen Williams (Afrique du Sud / Mamelodi Sundowns)

Joueuse interclubs CAF de l’année : Sanaâ Mssoudy (Maroc / AS FAR)

Jeune joueur CAF de l’année : Lamine Camara (Sénégal / AS Monaco)

Jeune joueuse CAF de l’année : Doha El Madani (Maroc / AS FAR)

Entraîneur CAF de l’année (Hommes) : Emerse Fae (Côte d’Ivoire)

Entraîneur CAF de l’année (Femmes) : Lamia Boumehdi (TP Mazembe)

Équipe nationale de la CAF de l’année (Hommes) : Côte d’Ivoire

Équipe nationale de la CAF de l’année (Femmes) : Nigeria

Club de la CAF de l’année (Hommes) : Al Ahly (Égypte)

Club de la CAF de l’année (Femmes) : TP Mazembe (RD Congo)

Arbitre CAF de l’année (Hommes) : Mutaz Ibrahim (Libye)

Arbitre CAF de l’année (Femmes) : Bouchra Karboubi (Maroc)

Arbitre assistant CAF de l’année (Hommes) : Elvis Guy Noupue Nguegoue (Cameroun)

Arbitre assistant CAF de l’année (Femmes) : Diana Chikotesha (Zambie)

But de la CAF de l’année : Mabululu (Angola)