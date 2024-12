Initialement prévu au stade de l’Université de Cocody, le deuxième concert live de Debordo Leekunfa, qui s’est tenu le samedi 14 décembre 2024, a dû être délocalisé en urgence. Face à cet imprévu de taille, les organisateurs se sont retrouvés sous une énorme pression pour trouver un lieu adapté en urgence et ce, grâce à Koné Dodo.

Selon Abidjanshow, c’est en effet grâce à l’intervention décisive de Koné Dodo, Directeur général du Palais de la Culture de Treichville, que la situation a pu être sauvée. Informé des difficultés rencontrées par la Debordo Leekunfa, Dodo a généreusement permis l’installation de tout le dispositif logistique sur l’esplanade du Palais.

Koné Dodo : un sauveur inespéré

Koné Dodo, également promoteur d’événements tels que le Djéguélé Festival et le festival Afriki Mousso, connaît bien les défis liés à l’organisation de grands spectacles. Sa compréhension de l’urgence et son soutien inestimable ont permis au concert de la star ivoirienne de se dérouler dans des conditions optimales. Les organisateurs, reconnaissants, ont par ailleurs salué l’aide précieuse de ce grand acteur de la culture ivoirienne.

PHOTO – Debordo Leekunfa en concert au Palais de la Culture d’Abidjan

Une logistique ajustée pour un succès

Malgré ce changement de dernière minute, le concert a su maintenir son attractivité, prouvant une fois de plus la résilience et l’efficacité des équipes en charge. Cet événement témoigne de l’importance de la solidarité et du professionnalisme dans le secteur culturel ivoirien.