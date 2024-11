La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé lundi 18 novembre la liste des cinq finalistes en lice pour le prestigieux Ballon d’Or africain 2024. Cette année, la compétition s’annonce plus serrée que jamais avec des talents issus de différents horizons.

Découvrez les 5 finalistes qui briguent le titre de Ballon d’Or africain 2024

Dix il y a quelques semaines, ils ne sont que cinq joueurs encore en lice pour le prestigieux trophée de Ballon d’Or africain 2024. Les cinq joueurs nommés sont : Simon Adingra (Côte d’Ivoire), Serhou Guirassy (Guinée), Achraf Hakimi (Maroc), Ademola Lookman (Nigeria) et Ronwen Williams (Afrique du Sud). Chacun de ces footballeurs s’est illustré de manière remarquable cette année, tant en club qu’en sélection.

Elu meilleur jeune joueur de la CAN 2023, l’Ivoirien Simon Adingra est toujours dans la course pour la récompense du Ballon d’Or 2024. L’ailier des Eléphants de Côte d’Ivoire a joué un rôle essentiel dans le sacre de la sélection ivoirienne lors de l’édition dernière de la Coupe d’Afrique des nations. Aussi, le jeune joueur de Brighton a énormément aidé son club à remporter des victoires face aux cadors de la Premier League.

Le lauréat du Ballon d’Or africain 2024 sera connu lors de la cérémonie de gala prévue le 16 décembre à Marrakech au Maroc. Cette soirée sera l’occasion de célébrer les plus grands talents du football africain et de récompenser celui qui aura marqué les esprits par ses performances. L’édition précédente a été remportée par l’attaquant nigérian de Napples Victor Osimhen qui avait effectué une saison exceptionnelle en aidant sont club à soulever le trophée de la serie A.

Le Ballon d’Or africain est bien plus qu’une simple récompense individuelle. Il est un véritable baromètre du football africain et permet de mettre en lumière les talents émergents du continent. Ce trophée est également une source de fierté pour les pays et les clubs africains.