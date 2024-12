La Côte d’Ivoire a brillé lors de la cérémonie des CAF Awards 2024, qui s’est tenue le 16 décembre à Marrakech. Les Éléphants ont été désignés meilleure sélection nationale masculine de l’année et leur sélectionneur, Emerse Faé, a remporté le titre de meilleur entraîneur africain de l’année. Des récompenses qui ont fait réagir le président de la République de Côte d’Ivoire Alassane Ouattara.

La Côte d’Ivoire à l’honneur aux CAF Awards : les Éléphants et Emerse Faé récompensés

Les deux distinctions obtenues par la Côte d’Ivoire aux CAF Awards 2024 ont suscité une grande fierté dans tout le pays. A cet effet, le président Alassane Ouattara a tenu à féliciter publiquement les Éléphants et leur entraîneur. Sur les réseaux sociaux, le chef de l’Etat à adresser au coach Emerse Faé et à toute la sélection nationale, ses reconnaissances et celles de toute la Côte d’Ivoire.

« Félicitations aux Éléphants et au sélectionneur de notre équipe nationale de football, Emerse Faé, qui ont remporté les trophées de meilleure équipe nationale africaine et de meilleur entraîneur africain de l’année lors de la cérémonie des Awards de la CAF à Marrakech ! Je vous encourage à persévérer dans vos efforts et à demeurer des modèles pour notre jeunesse », peut-on lire dans la publication du premier citoyen ivoirien.

Ces récompenses viennent couronner une année exceptionnelle pour le football ivoirien. Les Éléphants de Côte d’Ivoire ont remporté la Coupe d’Afrique des Nations en 2023 (CAN 2023), un titre qui faisait rêver les Ivoiriens depuis de nombreuses années.