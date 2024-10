En Côte d’Ivoire, la Plateforme de Lutte Contre la Cybercriminalité et le Laboratoire de Criminalistique Numérique ont procédé à l’arrestation d’un individu pour avoir ruiné la vie de son ex.

Côte d’Ivoire : un homme arrêté pour avoir menacé de publier les images intimes de sa petite amie



Selon les faits, lors d’une relation amoureuse virtuelle avec K.D.C., résidant à Abidjan, J.M.H. avait enregistré à son insu des vidéos intimes. Après leur rupture, l’homme a menacé sa copine de diffuser ces vidéos sur les réseaux sociaux si K.D.C. refusait de reprendre la relation.

Alertée par son amie, K.D.C. a porté plainte auprès de la PLCC. Ainsi, grâce au travail conjoint de la Plateforme de Lutte Contre la Cybercriminalité et du Laboratoire de Criminalistique Numérique, J.M.H. a été identifié et interpellé.

Lors de son audition, J.M.H. a reconnu les faits, expliquant avoir agi par colère et dans le but de récupérer sa copine. Il a été placé en garde à vue pour enregistrement illégal, menace de publication et publication d’images à caractère sexuel.

Pour rappel, ces types de chantage, souvent motivés par la vengeance ou l’escroquerie, sont punis conformément à la loi n° 2013-451 du 19 juin 2013 relative à la lutte contre la cybercriminalité.