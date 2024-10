La Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé la liste des nominés pour les CAF Awards 2024, et la Côte d’Ivoire y figure en force avec des représentants dans cinq différentes catégories.

Le football ivoirien connaît une nouvelle consécration internationale. En effet, cette année, les Éléphants de Côte d’Ivoire ont particulièrement brillé sur la scène continentale et internationale, surtout grâce à leur belle performance réalisée en Coupe d’Afrique des nations 2023 (CAN 2023) qui leur a d’ailleurs permis de remporter le trophée final. Ces résultats probants ont valu à la Côte d’Ivoire d’être largement représentée lors de cette prestigieuse cérémonie des CAF Awards 2024.

Ainsi, pour cette édition des CAF Awards, le pays des Éléphants est présent dans cinq catégories. Parmi les Ivoiriens nominés, on retrouve :

Karim Konaté et Oumar Diakité : les deux attaquants ivoiriens sont en lice pour le prix du meilleur jeune joueur de l’année. Ils ont marqué les esprits par leurs performances. Cela a permis à Diakité de prendre le surnom de « wrouwrou » pour exprimer sa capacité à être plein d’énergie, vivace et à beaucoup bouger sur les terrains.

Emerse Faé : sélectionné dans la catégorie du meilleur entraîneur africain. Il a guidé l’équipe nationale vers le sacre de la Côte d’Ivoire à la CAN 2023. Il a d’ailleurs été désigné coach de la CAN 2023.

En plus de ces derniers, on note également la présence de Simon Adingra dans la catégorie de meilleur joueur africain de l’année (Ballon d’Or africain 2024). Le dernier rempart de la sélection ivoirienne, Yahia Fofana est nominé pour le titre de meilleur gardien de l’année. La Côte d’Ivoire est nominée parmi les meilleures équipes de l’année. Ces nominations témoignent de la qualité du football ivoirien et de la formation de jeunes talents. Les Ivoiriens auront à cœur de défendre leurs couleurs et de ramener un maximum de récompenses lors de cette cérémonie.

Une année exceptionnelle

Cette année 2024 marque un tournant pour le football ivoirien. Les nombreuses nominations aux CAF Awards 2024 sont la récompense d’un travail de longue haleine et d’une dynamique positive. Les joueurs ivoiriens sont de plus en plus présents dans les grands championnats européens, et font parler d’eux dans les divers matchs en club. Toute chose qui rejaillit sur l’image du football ivoirien à l’échelle mondiale.

Les CAF Awards 2024 seront l’occasion de célébrer les réussites du football africain et de mettre en lumière le talent des joueurs ivoiriens. Tous les regards seront tournés vers le pays des Éléphants, qui espère bien décrocher plusieurs récompenses le 16 décembre prochain à Marrakech au Maroc.

Les représentants Ivoiriens aux CAF Awards 2024 ainsi que leurs catégories

