Le Cameroun a connu une baisse dans la production de café. Il s’agit d’une diminution de 25 % sur la production des deux catégories de café (Robusta et Arabica) lors de la campagne 2023-2024.

Café au Cameroun : un déficit de 25 % pour la campagne 2023-2024

La production caféière de la campagne 2023-2024 a chuté de 25 %. Ainsi, la production totale de café issue de cette campagne s’élève à 10 953 tonnes, contre 13 704 tonnes lors de la campagne 2022-2023. Cette baisse concerne les deux catégories de café produites dans le pays, selon l’Office National du Cacao et du Café (ONCC).

Bien qu’il y ait une nette amélioration de la qualité, l’Arabica a enregistré une production de 502 tonnes, soit une chute de 42,75 %. Quant au Robusta, il s’est établi à 10 091 tonnes, enregistrant une baisse de 22,75 %.

Les causes de la baisse de la production de café en 2023-2024

Les conditions climatiques défavorables et l’insécurité dans le Nord-Ouest sont les principales causes de cette baisse. Or, le Nord-Ouest est l’un des principaux bassins de production de café au Cameroun.

Par ailleurs, l’ONCC a mentionné une meilleure rémunération des producteurs. Ces derniers ont perçu des prix plus attractifs que ceux de la campagne précédente. Le kilogramme de Robusta s’est vendu à 2 100 FCFA, tandis que l’Arabica a atteint 2 750 FCFA. Cette tendance suit celle du marché mondial du café, marqué par une augmentation des prix au cours de cette campagne.

Une exportation de 95 % des cafés du Cameroun

Malgré la baisse de 25 % de la production, le Cameroun a exporté la majeure partie de son café. Ainsi, 95 % de la production a été expédiée à l’étranger par voie maritime et terrestre.

L’Europe a capté 84 % de l’Arabica exporté, contre 9 % pour l’Amérique et 6 % pour l’Asie. Par ailleurs, la Côte d’Ivoire a importé 3 480 kg d’Arabica camerounais. En ce qui concerne le Robusta, 29 % des exportations camerounaises ont été destinées au continent africain, principalement à l’Algérie, au Maroc, au Sénégal et au Soudan.

Impact sur les torréfacteurs camerounais

Cette chute a également affecté les torréfacteurs camerounais. Ces derniers n’ont transformé que 650 076 kg de café, soit 44 % de moins que lors de la précédente campagne.