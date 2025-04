En Côte d’Ivoire, le commerce extérieur, à travers le guichet unique, a franchi un pas dans le développement et la croissance économique de ses activités. En effet, le Guichet Unique du Commerce Extérieur du pays a obtenu, en un clin d’œil, trois certificats ISO. Des certificats qui témoignent de l’engagement et de la sécurité du service offert par le GUCE.

Côte d’Ivoire : des certificats pour propulser le GUCE

Le Guichet Unique du Commerce Extérieur de la Côte d’Ivoire est une société publique qui a pour mission de développer des solutions numériques dans le cadre de la simplification et de la sécurisation des procédures du commerce extérieur du pays. Cette dernière a pour but de trouver des outils créatifs et performants pour renforcer les opérations des acteurs économiques, en participant activement à la croissance et à la compétitivité du pays.

Pour mener à bien cette mission, la société publique a obtenu trois certificats ISO lui donnant une autre valeur et des avantages dans l’exercice de ses activités. Ainsi, le premier certificat ISO 9001:2015 s’inscrit dans le cadre de la qualité des services et de l’amélioration continue de l’entreprise ; le deuxième, la certification ISO 27001:2022, a été obtenu pour mieux sécuriser l’information et protéger les données sensibles ; enfin, la troisième certification, ISO 22301:2019, jouera un rôle dans la bonne gestion de la continuité d’activité et le renforcement de la résilience organisationnelle.

Ces triples certifications ISO soulignent la bonne performance du GUCE dans les services publics qu’il offre aux clients du commerce extérieur de la Côte d’Ivoire. Avec ces certifications internationales prestigieuses, le GUCE CI assure des solutions fiables, sécurisées et conformes aux standards mondiaux les plus exigeants, sans oublier sa capacité à gérer les risques pour garantir l’efficacité et la continuité des services offerts aux acteurs du commerce extérieur.

Sur un autre plan, ces certificats montrent l’envie du GUCE de relever les défis croissants du développement du secteur. Parallèlement, le DG du GUCE est plus que jamais engagé à booster l’économie de la Côte d’Ivoire à travers des services irréprochables et des innovations constantes.