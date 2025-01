AssuranceRaïssa Koloko est désormais la directrice générale de NSIA Vie Assurance au Cameroun. Elle a été nommée en début d’année pour remplacer Timilte Almany, qui assurait l’intérim.

Nouveau défi pour Raïssa Koloko à NSIA Assurance Vie Cameroun

Après le décès de Hugues Bagneki, ancien directeur de NSIA Assurance Vie Cameroun, Raïssa Koloko a pris les rênes de l’entreprise, succédant à Timilte Almany, qui assurait l’intérim. Professionnelle accomplie, Raïssa Koloko dispose des compétences nécessaires pour gérer efficacement NSIA Assurance Vie, comme en témoignent son expérience au sein de NSIA Assurance Vie et d’autres entreprises.

Diplômée de l’École de Commerce International et Marketing de Paris et de l’ESCP Business School, Raïssa Koloko a débuté sa carrière chez AXA à Nanterre, en France, entre 2014 et 2017.Après l’obtention de son diplôme, elle a travaillé à Sunu Vie dans le département de Business Development, après avoir passé deux ans à la Mutuelle des Industries Aéronautiques, Spatiales et Connexes (MIASC).

Malgré ses nombreuses expériences, Raïssa Koloko devra relever plusieurs défis, notamment dans un pays où la majorité de la population ne s’intéresse pas à l’assurance. Elle devra conquérir des parts de marché avant d’atteindre ses objectifs. Selon les chiffres, à peine 2 % de la population ont accès à l’assurance.

Une industrie encore limitée

Il convient de noter que le segment vie et capitalisation compte 11 sociétés pour un chiffre d’affaires de 47,5 milliards FCFA au premier semestre 2024. Avec 1,2 milliard FCFA de chiffre d’affaires sur cette période, NSIA Vie se classe au 9e rang, avec une part de marché de 2,7 %.