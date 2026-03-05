Cameroun : vers une révision de la Constitution ?

Au Cameroun, le président Paul Biya pourrait engager une réforme constitutionnelle majeure. Selon les confirmations données par des sources au sein de l’appareil étatique, le projet de révision est prêt. Les prochaines étapes sont imminentes, notamment celle de la soumission aux députés.

Cameroun : Paul Biya va-t-il modifier la Constitution ?

« Le projet est désormais techniquement prêt« , a confié à Jeune Afrique des sources concordantes au sein de l’appareil d’État. Le média précise que les travaux ont été confiés à une équipe à la présidence de la République et coordonnés par le secrétaire général de la présidence Ferdinand Ngoh Ngoh. Le conseiller juridique Jean-Claude Awala Wodougué et Luc Sindjoun ont aussi contribué.

Les réformes envisagées visent l’architecture de l’Etat, « dans le prolongement du processus de décentralisation » ; l’augmentation du nombre de représentants à l’Assemblée nationale et aux conseils régionaux ; le redécoupage administratif avec la possibilité de créer de nouvelles communes et unités territoriales.

L’initiative pourrait également déboucher sur des changements au cœur de l’exécutif. JA révèle que des propositions portent sur la création d’un poste de vice-président de la République. Comme en Côte d’Ivoire, les porteurs de l’idée au Cameroun penchent pour l’option de nomination du vice-président de la République, comme c’est le cas en Côte d’Ivoire, contrairement au Bénin où le vice-président est élu en duo avec le président de la République.

Autre aspect abordé lors des échanges : l’âge exigé pour être candidat à l’élection présidentielle. La loi fondamentale actuellement en vigueur fixe l’âge minimum à 35 ans. Selon JA, la durée du mandat, qui est présentement de sept ans, pourrait également être revue à la baisse.