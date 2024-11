La liste des pays qualifiés pour la CAN 2025 au Maroc continue de s’allonger. Deux nouvelles nations viennent d’arracher leur ticket pour la phase finale de la compétition.

Le tableau se précise, découvrez les derniers qualifiés CAN 2025

Le Bénin et le Soudan viennent ainsi rejoindre le cercle fermé des équipes qui disputeront la prochaine édition de la CAN. Ces deux sélections ont su tirer leur épingle du jeu lors de la 6ᵉ et dernière journée des éliminatoires.

Avec ces deux nouvelles qualifications, le tableau de la CAN 2025 se précise de plus en plus, avec déjà 21 pays qualifiés sur les 24 attendus. Ainsi, Les Guépards du Bénin et le Soudan s’ajoutent à la liste des 19 autres qualifiés à savoir : Algérie, Angola, Maroc (pays organisateur), Burkina Faso, Cameroun, Sénégal, RD Congo, Égypte, Côte d’Ivoire, Guinée équatoriale, Gabon, Afrique du Sud, Ouganda, Tunisie, Nigeria, Mali, Zambie, Zimbabwe, Comores.

Les trois nations restantes viendront compléter la liste à l’issue de la 6ᵉ journée ce mardi 2024. Cette édition de la CAN s’annonce particulièrement passionnante. Les deux nouveaux qualifiés apporteront sans nul doute leur propre dynamique et leurs spécificités à la compétition.

Le tirage au sort des poules de la CAN 2025 devrait avoir lieu prochainement. Les supporters africains attendent avec impatience de découvrir les affiches de cette nouvelle édition.