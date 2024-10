En Côte d’Ivoire, à l’approche des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025), prévues du 10 au 15 octobre 2024, le ministère des Transports ivoirien a décidé de renforcer la sécurité routière sur l’ensemble du territoire national.



CAN 2025 : la Côte d’Ivoire renforce sa sécurité Routière

Lors d’une réunion tenue le 9 octobre 2024, les acteurs clés de la sécurité routière ont défini un plan d’action spécifique. Selon Sacko Oumar, directeur général des Transports Terrestres et de la Circulation, l’objectif est de préserver la vie des usagers de la route, notamment lors des éliminatoires CAN 2025 qui génèrent d’importants déplacements.



Pour ce faire, un dispositif renforcé sera déployé sur l’ensemble du réseau routier, avec une attention particulière portée sur l’axe Abidjan-San Pedro. D’après les autorités, plusieurs actions sont prévues durant cette période. Il s’agira de campagnes d’information qui seront menées auprès des populations pour les inciter à adopter des comportements responsables sur la route.



Ensuite, des patrouilles routières seront multipliées pour détecter les infractions et les comportements dangereux. De plus, les forces de l’ordre seront particulièrement vigilantes sur la conduite en état d’ébriété, les excès de vitesse et les autres infractions au Code de la route. Des contrôles d’alcoolémie et des radars mobiles seront déployés.



Par ailleurs, il faut noter que ces dispositifs, selon les autorités, permettront de filtrer les véhicules et d’identifier plus rapidement les infractions. Ces différentes mesures s’inscrivent dans une volonté de réduire le nombre d’accidents de la route et de garantir la fluidité de la circulation, notamment pendant cette période de forte affluence.