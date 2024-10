Le sélectionneur des Lions Indomptables, Marc Brys, a dévoilé ce lundi une liste de 33 joueurs pré-sélectionnés pour les matchs face au Kenya, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Cette liste est marquée par quelques surprises, tant au niveau des nouvelles recrues que des absences notables.

De nouveaux visages et des retours dans la présélection de Marc Brys pour les éliminatoires CAN 2025

Parmi les nouveaux joueurs convoqués par Marc Brys, on retrouve des joueurs prometteurs comme James Ndjeungoue, Martin Atemengue et Danny Namaso. Les binationaux Patrick Soko, Dina Ebimbe, Yann Aurel Bisseck et Nicky Beloko apportent également un vent de fraîcheur au groupe.

En revanche, plusieurs cadres habituels seront absents de cette liste. Yvan Neyou, Yvan Dibango et Harold Moukoudi sont forfaits en raison de blessures. Jean-Charles Castelletto, de retour de blessure, n’a pas été retenu, le sélectionneur préférant donner sa chance à de jeunes talents. Eric-Maxim Choupo-Moting, toujours sans club, et Jules-Armand Kooh ne figurent pas non plus dans cette sélection.

Malgré ces absences, le groupe sélectionné par Marc Brys présente un bon équilibre entre expérience et jeunesse. On retrouve notamment André Onana, Christopher Wooh, André-Frank Zambo Anguissa, Carlos Baleba, Bryan Mbeumo et Vincent Aboubakar, qui sont tous des éléments clés de l’équipe.

A noter que cette liste sera affinée dans les prochains jours avant la publication de la liste définitive. Les Lions Indomptables auront à cœur de remporter ces deux matchs face au Kenya pour se rapprocher de la qualification pour la CAN 2025.