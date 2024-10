La Banque mondiale a annoncé le lundi 30 septembre 2024 un financement colossal de 1,57 milliard de dollars en faveur du Nigeria. Cette somme importante sera allouée à des projets visant à améliorer plusieurs secteurs d’activités dans le pays.



Le Nigeria reçoit un soutien financier de la banque mondiale



En effet, ce soutien financier sans précédent s’inscrit dans une volonté de renforcer le capital humain au Nigeria, en particulier chez les femmes et les jeunes filles.



Selon Ndiame Diop, directeur national de la Banque mondiale au Nigeria, environ 500 millions de dollars seront investis dans l’éducation et la santé, 570 millions de dollars seront consacrés au renforcement des soins de santé primaires, et 500 millions de dollars supplémentaires seront injectés dans le projet d’énergie et d’irrigation durables pour le Nigeria (SPIN).



En réalité, ce financement selon la banque mondiale, devrait permettre de faire face aux nombreux défis auxquels le Nigeria est confronté, notamment les conséquences du changement climatique. Ceci représente un signal fort lancé à la communauté internationale en faveur du développement durable de ce pays d’Afrique de l’Ouest.