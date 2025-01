La cérémonie du tirage au sort de la CAN 2025 aura lieu lundi 27 janvier 2025 au Théâtre National Mohamed V de Rabat au Maroc. A l’issue de cet événement, les Eléphants de Côte d’Ivoire, champions en titre, vont connaitre leur groupe ainsi que leur adversaire pour la phase de groupes.

La composition des différentes poules de la CAN 2025 connues ce jour

Après les éliminatoires de la CAN 2025, place désormais au tirage au sort des groupes. Les 24 Pays qualifiés dont la Côte d’Ivoire, tenante du titre seront répartis en 4 pots de 6 équipes selon le dernier classements FIFA datant du mois de décembre 2024. Le coach Emerse Faé et ses poulains sont logés dans le chapeau 1, ce qui signifie qu’ils seront les favoris dans leur groupe et pourront s’imposer en passant facilement le premier tour.

Les regards sont donc tournés vers Marrakech pour cette cérémonie prévue à 18 heures (GMT). Evénement qui permettra à toutes les 24 nations d’être fixées sur leur sort et pouvoir savoir à quoi s’attendre.