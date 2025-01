La Loterie Nationale de la Côte d’Ivoire (LONACI) a connu une année 2024 très prolifique. Au cours de ladite année, la structure de jeux et de paris a enregistré un chiffre d’affaires provisoire de 561,242 milliards FCFA. Une performance record pour l’entreprise publique, qui confirme son statut de contributeur privilégié à l’économie du pays dirigé par Alassane Dramane Ouattara.

LONACI enregistre une hausse de 73 milliards FCFA en 2024

LONACI a réalisé une performance historique au cours de l’année 2024. Avec un chiffre d’affaires provisoire estimé à 561,242 milliards FCFA, la structure étatique a nettement surpassé ses résultats de 2023. On note une hausse significative de 73 milliards FCFA par rapport à 2023. Un record pour la Loterie Nationale de la Côte d’Ivoire, qui conserve ainsi sa place dans le top 10 des entreprises publiques du pays.

Redistribution des gains et investissements sociaux significatifs

Dramane Coulibaly, Directeur Général de LONACI, a exposé les réalisations phares de la structure au cours de l’année 2024. Entre autres, il a évoqué la redistribution de 288,019 milliards FCFA en gains aux gagnants. À ce propos, il a souligné la qualité des jeux proposés, qui attire et fidélise une clientèle de plus en plus large.

Les commissions versées aux partenaires du réseau de distribution ont atteint 48,65 milliards FCFA. Par ailleurs, la LONACI a investi 6,75 milliards FCFA dans des actions sociales. Ces chiffres illustrent non seulement la solidité financière de l’entreprise, mais également son engagement en faveur du développement communautaire.

Une avancée technologique avec la plateforme « PayMe by LONACI »

Sur le plan technologique, la LONACI a connu une avancée considérable, notamment avec le lancement de la plateforme numérique « PayMe by LONACI« . Celle-ci facilite le paiement des gains via mobile money, une initiative qui s’inscrit dans une stratégie globale de digitalisation visant à améliorer l’expérience utilisateur. En complément, un hackathon a été organisé pour encourager l’innovation et renforcer la créativité au sein de l’entreprise.

Expansion physique et projets structurants en cours

Dans l’optique de se rapprocher davantage de sa clientèle, la LONACI a intensifié son expansion. En 2024, deux nouvelles agences ont été inaugurées, à Biétry et à Yamoussoukro. De plus, deux autres agences, situées à Korhogo et Abobo, sont en cours de réalisation et seront mises en service d’ici la fin de l’année 2025.

En parallèle, deux projets structurants ont été lancés : la construction d’un nouveau siège au Plateau et d’un complexe audiovisuel à Biétry. Ces infrastructures modernes reflètent l’ambition de l’entreprise d’accroître sa visibilité et de mieux répondre aux attentes des Ivoiriens.

Objectif 2025 : cap sur 629 milliards FCFA de chiffre d’affaires

Pour l’année 2025, les objectifs de la LONACI sont ambitieux. L’entreprise vise un chiffre d’affaires de 629,01 milliards FCFA, soit une progression significative par rapport à 2024. Cet objectif témoigne de la volonté de l’entreprise publique de devenir une référence régionale en matière de loterie.

Pour y parvenir, la LONACI prévoit de renforcer sa stratégie de digitalisation, d’ouvrir de nouvelles agences et de lancer des produits encore plus attractifs. L’année 2025 s’annonce donc prolifique et riche en innovations pour l’entreprise.