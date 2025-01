Le gouvernement ivoirien vient d’annoncer une bonne nouvelle pour les consommateurs de ciment. Dans le cadre de la lutte contre la vie chère, les prix de ce matériau de construction ont été revus à la baisse.

En effet, un nouvel arrêté interministériel, signé le 26 décembre 2024 par Souleymane Diarrassouba, ministre du Commerce et de l’Industrie, et Adama Coulibaly, ministre des Finances et du Budget, fixe de nouveaux plafonds pour les prix du ciment dans toute la Côte d’Ivoire . Cette décision fait suite à une hausse des coûts qui avait suscité de nombreuses inquiétudes chez les acteurs du bâtiment et les particuliers.

Une baisse de 7 000 FCFA par tonne en Côte d’Ivoire

Selon les termes de cet arrêté, le prix de la tonne de ciment connaîtra une diminution de 7 000 FCFA en Côte d’Ivoire . « Les prix de vente du ciment, toutes taxes comprises (TTC), sont fixés à minima et à maxima conformément aux montants indiqués dans l’annexe du présent arrêté interministériel », peut-on lire dans le texte officiel.

Cette baisse s’applique à toutes les étapes de la chaîne de distribution, de l’usine au consommateur final, en passant par les grossistes. Pour les zones non spécifiées dans l’arrêté, un coût de transport forfaitaire de 30 FCFA par kilomètre et par tonne a été fixé.

Le gouvernement a tenu à rappeler que le non-respect de ces nouveaux plafonds sera sévèrement sanctionné. « Le non-respect du plafonnement des prix mentionnés, note le document, est puni conformément à l’ordonnance N°2013-662 du 20 septembre 2013 susvisé, sans préjudice de toute autre sanction par la réglementation en vigueur. »

Pour garantir la transparence, les industriels sont tenus de communiquer leurs barèmes de prix et de ristournes aux revendeurs. Ces derniers ne pourront bénéficier d’avantages financiers supérieurs à 2000 FCFA par tonne.

À titre d’exemple, pour la ville d’Abidjan, les prix maxima TTC de la tonne de ciment ont été fixés entre 95 000 et 99 000 FCFA livrée à l’usine, entre 97 000 et 101 000 FCFA la tonne chez le grossiste, et entre 102 000 et 106 250 FCFA au détail.

Cette décision du gouvernement en Côte d’Ivoire devrait permettre de soulager le pouvoir d’achat des ménages et de relancer le secteur du bâtiment, fortement impacté par la hausse des coûts de construction.