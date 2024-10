Pour la double confrontation face à la Sierra Leone en éliminatoire de CAN 2025, un guerrier du coach Emerse Faé est forfait. L’information a été annoncée par la Fédération ivoirienne de football (FIF) ce jeudi.

Ousmane Diomandé indisponible pour les 3e et 4e journées des éliminatoires CAN 2025

Convoqué par le sélectionneur des Éléphants de Côte d’Ivoire pour cette double confrontation de la CAN 2025 face à la Sierra Leone, le défenseur central Ousmane Diomandé ne pourra malheureusement répondre à l’appel d’Emerse Faé. Selon la FIF, le joueur s’est blessé à la cheville avec son club du Sporting Portugal mardi dernier lors de la deuxième journée de la Ligue des champions contre le PSV Eindhoven.

Ayant appris la nouvelle, le coach a dû procéder au remplacement du joueur. Ainsi, le défenseur central du Stade de Reims, Cédric KIPRÉ a été rappelé pour cette trêve internationale du 7 au 15 octobre 2024.

Pour rappel, la Côte d’Ivoire est en tête du groupe G avec 6 points. Et deux victoires à l’issue de la double confrontation qualifieront d’office Emerse Faé et ses poulains à la CAN 2025 prévue au Maroc.