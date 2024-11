En préparation des 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2025, l’équipe de Côte d’Ivoire, les Éléphants, a entamé ce lundi 11 novembre 2024 son rassemblement à Abidjan.

Les Éléphants de Côte d’Ivoire entament sa préparation pour la CAN 2025

Sur les 25 joueurs convoqués par le sélectionneur Emerse Faé, 13 ont déjà rejoint le groupe à Abidjan. Parmi eux, on retrouve des noms bien connus du football ivoirien. Il s’agit de : Sangaré Badra Ali, Yahia Fofana, Issa Fofana, Sinaly Diomandé, Simon Adirngra, Seko Fofana, Bayo Vakoun, Wilfried Singo, Jean-Philippe Krasso, Jean Eudes Aholou, Traoré Ahmed Junior, Doué Guela et Franck Kessié. Les autres joueurs sont attendus progressivement, avec notamment l’arrivée de Karim Konaté ce mardi, en remplacement de Nicolas Pépé, blessé.

Les Éléphants ont effectué leur première séance d’entraînement de la semaine lundi après-midi au terrain du lycée technique Abidjan-Cocody. Un travail sur les aspects physiques et tactiques, a été effectué sous la houlette du staff technique.

La Côte d’Ivoire affrontera la Zambie le vendredi 15 novembre prochain à l’occasion de la 5ème journée des éliminatoires de la CAN 2025. Ensuite, la bande à Franck Kessié recevra le Tchad le mardi 19 novembre au stade Félix Houphouët-Boigny pour clôturer cette fenêtre internationale.

Ces deux rencontres sont cruciales pour les Éléphants de Côte d’Ivoire qui visent une qualification pour la phase finale de la CAN prévue au Maroc. Ainsi, les joueurs et le staff technique sont déterminés à offrir de belles prestations et à faire vibrer le public ivoirien.