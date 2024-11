Un nouveau drame a frappé le Mali. Une pinasse transportant de nombreux passagers a chaviré dans la nuit du 10 au 11 novembre sur le fleuve Niger, près de la localité de Ber, faisant une dizaine de victimes.

Un nouveau naufrage endeuille le Mali sur le fleuve Niger

Selon les informations, il s’agit d’une embarcation qui était surchargée et naviguait sur l’axe Mopti-Gao aux environs de trois heures du matin, une route fluviale essentielle pour les échanges commerciaux et les déplacements de la population. La pinasse transportait plusieurs dizaines de passagers et de marchandises quand elle a chaviré.

En effet, avec l’insécurité grandissante dans la région, marquée par la présence de groupes armés terroristes, de nombreux Maliens sont souvent contraints d’utiliser ces embarcations de fortune pour rejoindre leurs villages ou les grandes villes. Ces pirogues, fréquemment surchargées et peu sécurisées, sont devenues un moyen de transport alternatif depuis l’arrêt des liaisons fluviales commerciales régulières.

La Compagnie malienne de navigation fluviale (COMAV), qui assurait autrefois un service de transport de passagers et de marchandises sur le fleuve Niger, a dû suspendre ses activités en raison des attaques terroristes répétées. Le chavirement du « Bateau Tombouctou » en septembre dernier lors d’une attaque terroriste, qui avait fait une centaine de morts, avait porté un coup dur à la navigation commerciale sur ce fleuve.

Les autorités maliennes sont appelées à renforcer la sécurité sur les voies navigables et à mettre en place des mesures pour réguler le transport fluvial. Les populations locales, quant à elles, sont invitées à la prudence et à privilégier les moyens de transport les plus sûrs, malgré les difficultés liées à l’insécurité.