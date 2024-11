Pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2025, le défenseur Eric Bailly ne figure pas dans la liste publiée par Emerse Faé. Interrogé sur cette absence, le coach a tenu à justifier son choix.

Fortement critiqué après la défaite face à la Sierra Leone en 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025, Eric Bailly ne fait pas partie de la liste d’Emerse Faé pour les 5e et 6e journées. Sa prestation mitigée au cours de cette confrontation avait coûté la qualification dès la 4e journée à la Côte d’Ivoire. Mais en conférence de presse, le coach a indiqué que l’absence de l’ancien défenseur de Manchester United dans la présente liste n’était pas une sanction, mais plus tôt une question de performance.

« Eric Bailly évolue à un poste où il y a vraiment une grosse concurrence. Il y a des joueurs qui sont actuellement très en forme. Quand on prend l’exemple de Sinaly qui fait un début de saison très impressionnant en club, il est bien revenu à son meilleur niveau. Et on estimait que c’était juste de le sélectionner parce qu’il répondait aux critères qu’on avait posés », a d’abord répondu Emerse Faé face aux médias.

Au patron des Éléphants de Côte d’Ivoire de poursuivre : « Après, il y a Ousmane Diomandé qui est également revenu très bien de blessure et a même fait un très gros match en Ligue des champions. Eric Bailly est confronté à une énorme concurrence et quand on fait nos choix, on essaye de regarder les performances de chacun en club et de choisir les joueurs qui pour nous sont les plus performants du moment », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le sélectionneur a tenu à préciser qu’Eric Bailly « a fait un très bon stage et on était satisfait de ce qu’il nous a montré en stage du rassemblement dernier ».