Au cœur d’une polémique depuis sa bourde ayant causé la défaite à la Côte d’Ivoire face à la Sierra Leone (1-0), Eric Bailly a tenu à apporter des clarifications.

Eric Bailly assume son erreur et appelle à l’unité après la défaite

L’erreur du défenseur ivoirien, qui a directement conduit au but adverse, a suscité de nombreuses réactions. Sur les réseaux sociaux, les supporters ont été nombreux à exprimer leur déception et à pointer du doigt les performances de l’Éléphant Eric Bailly.

Pourtant, le joueur de Villeréal a tenu à relativiser les critiques. « Nous savons que cette défaite fait mal à l’équipe et aux supporteurs. C’est normal, nous sommes des compétiteurs », a-t-il publié sur ses canaux officiels avant d’ajouter : « mais rien n’est perdu pour la qualification. Nous allons continuer à travailler dur pour nous améliorer et corriger nos erreurs ».

Eric Bailly n’a tout de même pas manqué de remercier les supporters pour leur soutien : « Merci pour votre soutien inconditionnel, même dans les moments difficiles. Nous sommes tous ensemble dans cette aventure. »

Les prochains matchs de la Côte d’Ivoire, face à la Zambie et au Tchad, s’annoncent décisifs pour la qualification à la CAN 2025. Le sélectionneur Emerse Faé devra composer avec les critiques et les attentes du public tout en essayant de trouver la meilleure formule pour son équipe.