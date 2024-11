La liste des joueurs de Côte d’Ivoire retenus pour les deux dernières journées des éliminatoires de la CAN 2025 est connue. Emerse Faé, sélectionneur des Éléphants de Côte d’Ivoire, a convoqué 25 joueurs pour ces deux rencontres cruciales.

Éléphants de Côte d’Ivoire : liste d’Emerse Faé pour les éliminatoires de la CAN 2025

Comme annoncé il y a quelques jours, l’identité des Éléphants de Côte d’Ivoire qui vont participer aux 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2025 est désormais dévoilée. Le patron de la sélection nationale a fait appel à 25 guerriers qui vont se charger de faire qualifier le pays pour la CAN 2025.

Dans cette liste, on note la présence de certains habitués de la sélection à l’image du capitaine Franck Kessié, Yahia Fofana, Nicolas Pépé et d’autres. Absent au rassemblement dernier, le jeune Simon Adingra effectue son grand retour. Mais l’attaquant Sébastien Haller est toujours absent.

Auteur de la bourde qui a créé la défaite face à la Sierra Leone en 4ᵉ journée, Eric Bailly n’est pas appelé pour cette campagne.

La Côte d’Ivoire affrontera tout d’abord la Zambie le 15 novembre à l’extérieur, puis le Tchad le 19 du même mois à domicile au stade Félix Houphouët-Boigny. Ces deux rencontres seront l’occasion pour les Éléphants de peaufiner leur jeu en vue de la CAN 2025 et de conserver leur première place dans le groupe G.