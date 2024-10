Dans un communiqué publié ce mercredi, la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI) a réagi à l’arrestation de son Secrétaire général, Kambou Sié, suite à la mort d’Agui Mars Aubin Deagoué, responsable de section au sein de la FESCI.

Côte d’Ivoire : la FESCI fait une précision sur l’arrestation de Kambou Sié

Selon le communiqué, Kambou Sié s’est rendu de lui-même. Il aurait volontairement accepté de se présenter pour être entendu dans le cadre de l’enquête ouverte après la découverte du corps d’Agui Mars Aubin Deagoué, alias « Général Sorcier ». La FESCI a également précisé que plusieurs autres responsables sont actuellement en garde à vue. Elle réaffirme sa solidarité envers ses membres.

Le corps du « Général Sorcier » a été retrouvé quelques jours après sa disparition. D’après le procureur de la République, il portait des traces de violences physiques.

Face à la gravité des faits, la FESCI lance un appel solennel au calme, à la retenue et à la sérénité. Elle adresse ses « sincères condoléances à la famille endeuillée, ainsi qu’aux associations sœurs touchées par ce deuil ». Par ailleurs, la FESCI réaffirme son engagement à défendre les droits des élèves et des étudiants par le dialogue et la concertation avec les autorités.

À la suite de cet événement tragique, les autorités ont décidé de suspendre toutes les activités des organisations estudiantines. Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, pour sa part, a ordonné l’expulsion des occupants illégaux des chambres des cités universitaires.