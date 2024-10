Les Guépards du Bénin ont affronté le Rwanda ce vendredi lors de la 3ᵉ journée des éliminatoires de la CAN 2025. Avec une prestation solide, ils ont dominé la rencontre et se imposés sur le score net de 3-0. Le pays consolide ainsi ses chances de qualification pour le tournoi continental.

Can 2025 (Q) : le Bénin domine largement le Rwanda (3-0)

Bien que les statistiques globales aient été en faveur des Rwandais, notamment en termes de possession (67 %) de balle, de nombre de passes (458) et de précisions de passes (85 %), ils ont manqué d’efficacité devant les buts. L’attaque rwandaise, pourtant prometteuse en début de match, n’a jamais su concrétiser ses occasions, en grande partie grâce à une défense béninoise bien organisée.

Les Guépards, quant à eux, ont fait preuve de réalisme. Dès les premières minutes, l’équipe béninoise a pris l’initiative avec une ouverture du score à la 7e minute grâce à Steve Mounié. La pression s’est intensifiée au fil du match, et les Béninois ont ajouté un deuxième but à la 67e minute par l’intermédiaire d’Andreas Hountondji. Le coup de grâce est venu à la 70e minute, lorsque Hassane Imourane a marqué un troisième but qui va définitivement sceller le sort des Rwandais.

Les Guépards renforcer sa position dans le groupe D

Cette victoire permet au Bénin de conforter sa deuxième place dans le groupe D, avec un total de 6 points, à seulement un point du Nigeria (7 points). Grâce à cette performance, les Guépards gardent toutes leurs chances de qualification pour la phase finale de la CAN 2025. Le Rwanda (3e avec 2 points), quant à lui, reste en difficulté dans ce groupe.