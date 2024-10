Au Burkina Faso, les députés de l’Assemblée législative de Transition ont franchi une étape importante dans la modernisation de l’administration. En effet, une loi a été votée ce vendredi 11 octobre 2024 pour permettre l’identification électronique des citoyens.



Le Burkina Faso facilite l’accès aux services publics grâce à l’identité numérique



Le Burkina Faso se dote d’un outil puissant contre la fraude et pour bâtir un avenir meilleur. Réunis à l’hémicycle, les députés ont donné leur feu vert à ce projet d’envergure. Ce texte de loi, longuement attendu, vise à doter le pays d’un système d’identification fiable et accessible à tous, afin de lutter efficacement contre la fraude et d’améliorer la gestion des services publics.



À cet effet, la Commission des Affaires Générales Institutionnelles et des Droits Humains (CAGIDH) a souligné l’importance de ce cadre juridique solide. Pour elle, cette loi votée va permettre d’assurer l’interopérabilité des différents systèmes d’identification et de faciliter l’accès aux services publics pour tous les citoyens.



Par ailleurs, Aminata Zerbo/Sabané, ministre en charge de la transition digitale, a mis en avant les nombreux avantages de cette nouvelle loi, notamment en termes de planification du développement.

Pour rappel, le gouvernement dirigé par Ibrahim Traoré, à travers ce projet de loi, ambitionne d’enrôler au moins 80% de la population d’ici 2026, afin de disposer d’une base de données fiable et exhaustive pour le Burkina Faso.