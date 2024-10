Les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025 démarrent mercredi 9 octobre 2024. A cet effet, le programme des rencontres de la 3e journée est disponible.

Calendrier de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2025

A partir du mercredi 9 octobre prochain, les rencontres de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2025 (CAN 2025) vont démarrer. Et pour le début, une seule match est programmée ce mercredi et oppose la Namibie au Zimbabwe à Johannesburg à partir de 13h GMT.

Des chocs sont prévus pour cette trêve internationale d’octobre à partir de la troisième journée. Cette troisième journée va prendre fin samedi 12 pour laisser place aux matchs retours.

Programme de la troisième journée (horaire en GMT)

Mercredi 9 octobre 2024

Jeudi 10 octobre 2024

13:00 : Namibie vs Zimbabwe

16:00 : Cap-Vert vs Botswana

16:00 : RD Congo vs Tanzanie

16:00 : Ghana vs Soudan

19:00 : Algérie vs Togo

19:00 : Burkina Faso vs Burundi

Vendredi 11 octobre 2024

13:00 : Guinée équatoriale vs Liberia

13:00 : Zambie vs Tchad

13:00 : Mozambique vs Eswatini

14:00 : Madagascar vs Gambie

16:00 : Égypte vs Mauritanie

16:00 : Nigeria vs Libye

16:00 : Bénin vs Rwanda

16:00 : Cameroun vs Kenya

16:00 : Ouganda vs Soudan du Sud

17:00 : Afrique du Sud vs Congo

19:00 : Sénégal vs Malawi

19:00 : Angola vs Niger

19:00 : Côte d’Ivoire vs Sierra Leone

19:00 : Mali vs Guinée-Bissau

19:00 : Tunisie vs Comores

19:00 : Gabon vs Lesotho

Samedi 12 octobre 2024

16:00 : Guinée vs Éthiopie

19:00 : Maroc vs République Centrafricaine