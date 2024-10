Le showbiz ivoirien est en deuil. Le célèbre groupe Espoir 2000 vient de perdre l’un de ses membres emblématiques. Valery Vitale, figure incontournable du duo musical, a rendu son dernier souffle ce samedi 12 octobre 2024 à Paris, après avoir combattu un cancer du sang pendant plusieurs mois.

Espoir 2000 : Valery Vitale est mort d’un cancer du sang

Cette disparition tragique intervient alors que le groupe venait tout juste d’annoncer la sortie prochaine d’un nouvel album, pour se relancer sur la scène musicale. La nouvelle de son décès a profondément touché les fans et la scène musicale ivoirienne, qui perd un artiste talentueux.

Le parcours de Valery Vitale, au sein d’Espoir 2000, a marqué plusieurs générations, avec des tubes inoubliables qui ont transcendé les frontières de la Côte d’Ivoire pour conquérir toute l’Afrique. Valery aura marqué les esprits, en témoignent les nombreux hommages qui inondent la toile.

Le groupe musical Espoir 2000 a vu le jour en 1997. Il était composé de Pat Sacko, Shura et Valery. Dans les années 2000, Shura met fin à sa carrière musicale et quitte le groupe pour s’installer en France. Pat Sacko et Valery ont poursuivi l’aventure en duo. En 2017, Valery est diagnostiqué d’un cancer du sang et se fait soigner à Paris, ce qui va ralentit l’élan du groupe.

Malheureusement, il a succombé au cancer, à quelques jours de la sortie de l’album « Tableau blanc« . Pat Sacko se retrouve donc désormais seul.