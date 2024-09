Très attendue sur le sujet, Emma Dobré est enfin sortie de son silence. Dans un post Facebook mis en ligne ce dimanche 29 septembre 2024, la productrice s’est clairement prononcée sur le mariage de son artiste Kerozen.

Côte d’Ivoire : Emma Dobré félicite Kerozen pour son mariage grandiose

Son absence au mariage a intrigué plus d’un. Les interprétations sont allées dans tous les sens. Certains ont même vu des divergences entre Emma Dobré et Kerozen ; ce qui aurait justifié l’absence de la productrice aux côtés de son artiste.

Sans s’expliquer sur son absence, Emma Dobré a publié un message de félicitations à l’endroit du couple nouvellement marié. « Mes félicitations la Famille TOHON, je suis fière de toi ( mon artiste L’élu ) toujours dans la Perfection, tu as fait le Mariage le plus Beau et Médiatisé de l’Année respect. J’ai aimé », a-t-elle écrit. Le message est accompagné d’une séquence de vidéo montrant Kerozen et son épouse.

« Je n’ai aucun compte à rendre à personne sur ton mariage à part toi et ma belle. Mon 10, tu sais et je sais, le plus important : Dieu a sa main dedans », a-t-elle ajouté.

Quelques heures après ce premier message, elle a changé sa photo de profil Facebook et il y a mis une photo de Bintou, l’épouse de Kerozen.

Ce que pense Emma Dobré du mariage de Kerozen 4

Cette réaction d’Emma Dobré vient clamer un tant soit peu la polémique suscitée par son absence. Mais pas totalement. Sa proximité et sa relation et les étapes qu’elle a franchies avec l’artiste ne plaident pas en sa faveur. Elle finira peut-être par s’ouvrir sur la question. Mais en attendant, on retient qu’elle est heureuse pour le mariage de son artiste.