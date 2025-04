Lors d’une très récente interview accordée à Média Prime, la légende de la musique africaine, Lokua Kanza, a partagé des souvenirs marquants de son passage en Côte d’Ivoire.

Lokua Kanza : souvenirs marquants et premiers amours en Côte d’Ivoire

Entre galères, premiers amours et succès scéniques, Lokua Kanza est revenu sur une période fondatrice de sa carrière musicale. « Mon premier concert en Afrique, c’était en Côte d’Ivoire. L’une de mes plus belles et grandes scènes. Un moment très fort dans ma carrière », confie Lokua Kanza avec émotion relayé par Abidjanshow. L’artiste congolais garde une affection particulière pour ce pays qui a marqué ses débuts professionnels : « J’étais musicien à l’Hôtel Ivoire, j’y vivais. Avec le petit salaire que je gagnais, je partais manger à Cocody Blockhauss. J’ai récemment revisité ce quartier, et il a beaucoup changé : il y a maintenant de nombreux immeubles. »

Blockhauss, un lieu emblématique pour Lokua Kanza, ravive ses souvenirs de jeunesse et d’amitié avec feu Marcellin Yacé. « On mangeait souvent attiéké garba à crédit », raconte-t-il avec un sourire nostalgique. Outre la musique, la Côte d’Ivoire est aussi le pays de son premier chagrin d’amour. « Mon premier goumin, c’était ici, en Côte d’Ivoire. Ça fait mal… Mais c’est la preuve qu’on aime vraiment », avoue-t-il.

À cette époque, Lokua Kanza écrivait déjà des chansons, bien qu’il n’ait pas encore atteint la notoriété qui fera de lui une icône de la musique africaine.