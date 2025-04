Citée dans le récent clash entre Himra et Sindika, Laura Ziehi a décidé de briser le silence. Invitée dans le podcast Glam & Grit, elle s’est exprimée sans filtre.

Clash Himra vs Sindika : Laura Ziehi exige des excuses publiques et un geste fort

Tout a commencé lorsque Himra a lâché un freestyle provocateur, visant directement Sindika. Ce dernier n’a pas tardé à riposter avec un morceau incisif, attaquant son rival sur plusieurs aspects : sa carrière, sa vie privée, et notamment sa relation avec Laura Ziehi. L’influenceuse s’est alors retrouvée au cœur d’une tempête médiatique. Face aux nombreuses attaques, elle a pris la parole. « Au début, j’ai très mal vécu d’être mêlée à tout ça. Ensuite, comme je les connais personnellement, ce que les gens ont pu penser – et même ce que moi, j’ai pu penser – cela faisait déjà beaucoup. Mais comme je le dis, je les connais personnellement : j’ai fini par passer outre et j’ai simplement décidé d’avancer. », a-t-elle confié. Laura Ziehi révèle aussi que les deux rappeurs ont fini par lui présenter des excuses.

« Nous avons parlé après tout ça, et j’ai reçu des excuses des deux côtés. J’espérais toutefois davantage que de simples excuses pour ce qu’ils m’ont fait : peut-être un geste symbolique (une voiture ou un chèque), ou des excuses publiques, pourquoi pas ? Après tout, c’est publiquement qu’ils m’ont humiliée ; ils auraient pu présenter leurs excuses de la même manière. », a-t-elle ajouté.

Par la suite, Laura est revenue sur la polémique, elle explique avoir été impliquée bien malgré elle : « J’écoute tout le monde. Le jour où j’ai écouté la chanson de Sindika, c’était simplement parce que le DJ l’avait passée lors de l’anniversaire de mon fils. Sur le moment, j’ai trouvé ça amusant de faire un Snap dessus, c’est tout. D’ailleurs, mon fils est fan de Himra. »

Sur sa vie sentimentale, Laura Ziehi tranche définitivement : « Est-ce que je pourrais me remettre en couple avec un rappeur ? Non, c’est terminé. Je ne me vois plus me mettre en couple avec un rappeur à l’avenir. Je préfère désormais les hommes d’affaires, businessmen, banquiers ou PDG. Au moins, eux, ils sont discrets et ne viendront pas chanter sur moi. »