J. Cole a officiellement annoncé la programmation du Dreamville Festival 2025, qui se déroulera les 5 et 6 avril au Dorothea Dix Park de Raleigh, en Caroline du Nord. Cette édition marquera la dernière du festival, avec une affiche prestigieuse réunissant Tems, Lil Wayne, 21 Savage et Erykah Badu, aux côtés du rappeur de Dreamville Records.

Dreamville Festival 2025 : J. Cole annonce une dernière édition avec Lil Wayne, Tems et 21 Savage



Le samedi 5 avril, Lil Wayne sera la tête d’affiche, accompagné de Hot Boys (Juvenile, Turk et B.G.) et de Big Tymers (Mannie Fresh et Birdman). Le premier jour mettra également en vedette : 21 Savage, Partynextdoor, Ludacris, Ari Lennox, Chief Keef, Keyshia Cole, qui célébrera les 20 ans de son album légendaire The Way It Is



Le dimanche 6 avril, J. Cole clôturera l’événement en beauté, aux côtés de Tems, Erykah Badu, GloRilla, JID et Coco Jones. D’autres talents émergents seront également présents : BigXThaPlug ; EarthGang ; Anycia ; Wale.

Depuis son lancement, le Dreamville Festival s’est imposé comme un rendez-vous incontournable, mêlant musique, culture et engagement communautaire. Mais après cinq années de festivités, les organisateurs ont annoncé que cette édition serait la dernière. Dans un communiqué publié en décembre, ils ont exprimé leur gratitude envers les fans : « Quelle aventure ! Nous vous remercions infiniment pour tous les souvenirs partagés. Dès le départ, l’idée derrière ce festival était de créer un lieu où nos fans, la communauté Dreamville, pourraient passer du temps ensemble, se retrouver et partager des expériences. Revenons en avril pour une dernière célébration ! »