La BRVM (Bourse Régionale des Valeurs Mobilières) élargit ses indices pour le calcul des performances des sociétés cotées. Sept nouveaux indices sectoriels seront ajoutés aux trois indices existants. Ces derniers entreront en vigueur à partir du 2 janvier 2025.

Sept nouveaux indices sectoriels à la BRVM

Nouvelle année, nouvelle stratégie pour renforcer la globalisation et la visibilité de la BRVM à l’échelle internationale. Cette stratégie repose notamment sur l’ajout de sept nouveaux indices sectoriels : BRVM-Télécommunications, BRVM-Services financiers, BRVM-Consommation de base, BRVM-Énergie, BRVM-Consommation discrétionnaire, BRVM-Services publics et BRVM-Industriels.

Par ailleurs, selon une note publiée par la BRVM, une nouvelle nomenclature sectorielle a été mise en place. Celle-ci vise à accroître l’attractivité de la bourse.« La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) porte à la connaissance du public et des intervenants du marché que, dans sa dynamique de globalisation et de renforcement de sa visibilité à l’international, elle a mis en place une nouvelle nomenclature sectorielle du marché pour davantage d’attractivité.

Aussi, sept (7) nouveaux indices sectoriels entreront en vigueur à compter du 2 janvier 2025 », précise la note. En revanche, le document indique que les indices sectoriels existants (BRVM-30, BRVM Composite, BRVM Prestige, etc.) seront conservés durant une période transitoire d’un an. La BRVM est une bourse commune aux huit pays de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), à savoir le Bénin, le Sénégal, le Burkina Faso, le Niger, le Mali, la Guinée-Bissau, le Togo et la Côte d’Ivoire. Elle est basée à Abidjan.