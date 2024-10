Les Lions Indomptables du Cameroun font une remontée dans le nouveau classement FIFA dont la mise est faite ce jeudi 24 octobre 2024. Ce ranking montre que les Camerounais sont montés un peu sur le plan mondial.

Les Lions Indomptables gagnent 4 places au plan mondial dans le classement FIFA d’octobre

Les Lions Indomptables du Cameroun semblent avoir fini avec les descentes. En effet, dans le classement FIFA d’octobre publié ce jeudi, les poulains de Marc Brys ont gagné quatre places sur le plan mondial, mais n’ont pas bougé au plan continental. De 53ᵉ au dernier classement, le Cameroun est passé à la 49ᵉ position au classement mondial. Ils sont tout de même restés à leur 8ᵉ place sur le plan africain.

Le carton plein effectué face au Kenya en 3ᵉ et 4ᵉ journées des éliminatoires de la CAN 2025 a forcément joué dans ce nouveau classement. Le pays de Samuel Eto’o a d’ailleurs obtenu son billet qualificatif déjà à l’issue de la 4ᵉ journée des éliminatoires.

À noter que le bras de fer entre la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) présidée par Samuel Eto’o et le ministère des Sports et de l’éducation physique est également conjugué au passé et qu’un staff unifié est constitué. C’est ce staff technique qui a travaillé avec le groupe au dernier regroupement.