Après son concert à succès la semaine dernière à l’Hôtel Ivoire, Debordo Leekunfa a de nouveau confirmé son statut de star incontournable ce samedi 14 décembre. Il était à nouveau sur scène au Palais de la Culture d’Abidjan. Les mélomanes ivoiriens ont eu droit à un spectacle inoubliable.

Un show inoubliable : Debordo Leekunfa réunit les stars ivoiriennes à Abidjan

Debordo Leekunfa a une fois de plus démontré l’étendue de son talent et de sa popularité. Un public nombreux s’est laissé emporter par ses plus grands succès, dans une ambiance survoltée. La star a enchaîné les tubes, offrant une prestation rythmée et enflammée. Les moments forts incluent ses featuring avec Didi B et Ariel Sheney, qui ont suscité de vives émotions parmi les spectateurs.

Concert exceptionnel : Debordo Leekunfa fait vibrer le Palais de la Culture 4

La présence de ces artistes, ainsi que de plusieurs autres figures de la scène ivoirienne, témoigne de la solidarité et du dynamisme qui caractérisent la musique ivoirienne. Le Palais de la Culture d’Abidjan a ainsi vibré au rythme du coupé-décalé, offrant une soirée mémorable où musique et danse ont uni tous les amoureux de ce style musical.